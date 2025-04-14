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Объявлен актерский состав сериала по "Гарри Поттеру"

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Съемки кино
Съемка. Иллюстративное фото: nicoletaionescu/Getty Images

Официально объявлен актерский состав сериала по "Гарри Поттеру" от сервиса Max - ряд слухов подтвердился. Сегодня известны имена шести актеров, пишет Deadline.

По информации издания, в сериале снимутся Джон Литгоу (Дамблдор), Паапа Эссьеду (Снейп), Джанет МакТир (МакГонагалл) и Ник Фрост (Хагрид). К ним также присоединились Пол Уайтхаус (Филч) и Люк Таллон (Квирелл).

Стоит отметить, что Пол Уайтхаус уже появлялся в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" в эпизодической роли.

Также подтвердилась информация о том, что профессора Снейпа сыграет актер африканского происхождения Паапа Эссьеду.

По информации Британской энциклопедии, "Гарри Поттер" - серия книг писательницы Джоан Роулинг, рассказывающая о мире волшебников. Гарри Поттер является центральным персонажем произведений. Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" была опубликована в 1997 году и получила семь прямых продолжений, а так же ряд произведений, расширяющих вселенную ГП.

Произведения имеют большой успех среди читателей.

В 2001 году была экранизирована первая книга о Гарри Поттере. Фильмы о мальчике-волшебнике тоже имеют огромный успех у зрителей. В 2011 году в свет вышел последний фильм о приключениях Гарри Поттера и его друзей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2235683-obyavlen-akterskiy-sostav-seriala-po-garri-potteru/