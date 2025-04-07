"Неожиданно и мощно": башкирская группы Ay Yola впечатлила Сеть еще одним треком

Участники башкирской группы "Ay Yola", чья песня Homay обошла хит Леди Гаги в мировом чарте, впечатлили слушателей еще одной песней из альбома "Ural Batyr", передает NUR.KZ.

Новая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте группы. Участники Ay Yola предложили оценить их песню под названием Batyr, которая уже вышла на всех музыкальных площадках.

"Соединяем прошлое и настоящее, несем мудрость предков в ритме 21 века", - уточняют участники башкирской группы.

Пользователи соцсети оставили многочисленные комментарии под публикацией, впечатлившись завораживающей музыкой степи.

"Голос степей в рэпе — неожиданно и мощно", "Очень крутое звучание", "Лучшие просто", "Ай какие! Брутальные, дерзкие, при этом добрые", "Почему у меня каждый раз мурашки от ваших песен", "Очень круто получилось", "Только в топ! Круто! Мне зашло", "Пусть каждый трек взрывает чарты", "Башкирский язык заиграл новыми красивыми красками", - гласят отзывы в Сети.

Напомним, продюсер группы Ay Yola рассказал, как создавался башкирский трек, обошедший хит Леди Гаги.