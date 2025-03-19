Жулдыз Омиргали и Айкын сняли mood-видео на его новый трек в Париже

Казахстанские артисты Айкын и Жулдыз Омиргали, отдыхающие в Европе, сняли в Париже mood-видео на новую песню. Оператором выступила Жулдыз, а актером в кадре - Айкын, передает NUR.KZ.

Песня под названием "Кетпе" ("Не уходи") вошла в новый музыкальный альбом Айкына. Он признался, что оператором-постановщиком mood-видео выступила его жена.

"Как вам mood-видео от Жулдыз Омиргали? Посмотрите полное видео и дайте оценку", - написал артист.

Он рассказал, что супруга снимала его на камеру телефона. На видео Айкын поет и пританцовывает на фоне Эйфелевой башни и других достопримечательностей Парижа.

"Лучший оператор", "Поздравляем", "Песня должна стать хитом, классная", "Айкын с возрастом становится похож на Джеки Чана", "Супер", "Молодцы", - поддержали артистов в Сети.

Полная версия видео уже вышла на YouTube-канале певца.