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Жулдыз Омиргали и Айкын сняли mood-видео на его новый трек в Париже

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Айкын и Жулдыз Омиргали
Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанские артисты Айкын и Жулдыз Омиргали, отдыхающие в Европе, сняли в Париже mood-видео на новую песню. Оператором выступила Жулдыз, а актером в кадре - Айкын, передает NUR.KZ.

Песня под названием "Кетпе" ("Не уходи") вошла в новый музыкальный альбом Айкына. Он признался, что оператором-постановщиком mood-видео выступила его жена.

"Как вам mood-видео от Жулдыз Омиргали? Посмотрите полное видео и дайте оценку", - написал артист.

Он рассказал, что супруга снимала его на камеру телефона. На видео Айкын поет и пританцовывает на фоне Эйфелевой башни и других достопримечательностей Парижа.

"Лучший оператор", "Поздравляем", "Песня должна стать хитом, классная", "Айкын с возрастом становится похож на Джеки Чана", "Супер", "Молодцы", - поддержали артистов в Сети.

Полная версия видео уже вышла на YouTube-канале певца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2229444-zhuldyz-omirgali-i-aykyn-snyali-mood-video-na-ego-novyy-trek-v-parizhe/