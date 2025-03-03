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Бабушка Димаша подарила золотое кольцо Макпал Жунусовой во время концерта в Астане (видео)

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Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова получила памятный подарок от бабушки Димаша Кудайбергена. Во время концерта в Астане Миуа Низамутдинова подарила ей кольцо, передает NUR.KZ.

Видео с концерта "Жан Анам", прошедшего накануне в Астане, появилось в соцсети. Организатором вечера, посвященного 95-летию легендарной Бибигуль Тулегеновой, выступила известная певица Майра Ильясова.

Бабушка Димаша Миуа Низамутдинова во время выступления Макпал Жунусовой преподнесла ей подарок на память - золотое кольцо.

Макпал Жунусова отметила, что этот подарок для нее очень дорог.

"Я уезжаю с золотым кольцом, подаренным мне бабушкой Димаша. Живите до ста, дорогая апа. Пусть наши мамы будут живы-здоровы. Мира всем нам", - написала она в своем блоге.

"Браво!", "Бабушка Димаша - золотой человек", "Вы такая настоящая, Макпал апай, вас все за это любят", "Как прелестно", - отреагировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2225118-babushka-dimasha-podarila-zolotoe-kolco-makpal-zhunusovoy-vo-vremya-koncerta-v-astane-video/