Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Айкын представил новую версию одного из главных хитов (видео)

Опубликовано:

Певец Айкын Толепберген
Айкын Толепберген. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанский певец Айкын Толепберген готовится к релизу нового альбома - артист показал в Сети отрывок обновленной версии своего хита "Жалғыз сен", передает NUR.KZ.

Айкын заинтриговал свою 3-миллионную аудиторию в Instagram новостями о новом альбоме, который, по его словам, выйдет уже в этом году.

В видеоанонсе Толепберген представил отрывок обновленной версии композиции "Жалғыз сен", которая стала одной из визитных карточек артиста.

"Скоро! Айкын Толепберген 2.0. Новый альбом в 2025 году", - написал певец.

Айкын Толепберген поет на казахском и русском языках, записывает песни, снимает клипы. Среди них немало хитов, полюбившиеся казахстанскому слушателю. Самые известные, кроме "Жалғыз сен", такие песни, как "Асылым", "Как дела", "Пах-пах" и многие другие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2216202-aykyn-predstavil-novuyu-versiyu-odnogo-iz-glavnyh-hitov-video/