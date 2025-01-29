Айкын представил новую версию одного из главных хитов (видео)
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Казахстанский певец Айкын Толепберген готовится к релизу нового альбома - артист показал в Сети отрывок обновленной версии своего хита "Жалғыз сен", передает NUR.KZ.
Айкын заинтриговал свою 3-миллионную аудиторию в Instagram новостями о новом альбоме, который, по его словам, выйдет уже в этом году.
В видеоанонсе Толепберген представил отрывок обновленной версии композиции "Жалғыз сен", которая стала одной из визитных карточек артиста.
"Скоро! Айкын Толепберген 2.0. Новый альбом в 2025 году", - написал певец.
Айкын Толепберген поет на казахском и русском языках, записывает песни, снимает клипы. Среди них немало хитов, полюбившиеся казахстанскому слушателю. Самые известные, кроме "Жалғыз сен", такие песни, как "Асылым", "Как дела", "Пах-пах" и многие другие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2216202-aykyn-predstavil-novuyu-versiyu-odnogo-iz-glavnyh-hitov-video/