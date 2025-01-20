Макпал Жунусова поделилась редкими архивными кадрами с легендарной Розой Баглановой

Казахстанская певица Макпал Жунусова поделилась в Instagram редкими кадрами с легендарной Розой Баглановой. Она призналась, что гордится тем, что работала вместе с ней, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова призналась, что скучает по Розе Баглановой - легендарной оперной и эстрадной певице, народной артистке СССР, обладательнице звания "Халық Қаһарманы".

"Скучаю по Розе апа и по ее голосу, неповторимая великая личность, легенда, пусть земля будет пухом, драгоценная наша", - отметила Макпал Жунусова.

Она также разместила кадры, на которых запечатлелась с ней на одной сцене.

"Я так счастлива, что много раз получала благословение Розы апа, и что работала с ней на протяжении 30 лет в "Казахконцерте", - призналась Жунусова.

"Вам не о чем мечтать, пусть дарует вам Всевышний долгих лет жизни", "Это же исторические кадры", "Вы счастливый человек, вы получили благословение Розы апа", "Какие прекрасные чувства, какое памятное видео!", "Она всегда говорила про вас, что вы баловница нашей эстрады", - отметили в Сети.

Отметим, что Роза Тажибаевна Багланова была национальным символом целой эпохи и внесла большой вклад в развитие и популяризацию казахской музыки. Певица скончалась в 2011 году в возрасте 89 лет.