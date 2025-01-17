Чингизу Капину удалось встретить Арнольда Шварценеггера в Нью-Йорке (видео)

Легендарного Арнольда Шварценеггера встретил на улицах Нью-Йорка казахстанский актер Чингиз Капин. Видео со звездой "Терминатора" он выложил в соцсети, передает NUR.KZ.

Чингиз Капин, сыгравший в фильмах "Молочная девочка", "Виртуальная любовь", посчитал за хороший знак встречу с 77-летним Арнольдом Шварценеггером. "Железный Арни" вышел из здания и направлялся к машине в сопровождении охраны, Чингиз же собирался на рейс домой, в Казахстан.

"Я думаю, это хороший знак и удача встретить Арнольда Шварцнеггера за час до вылета. Кого из звезд вы бы хотели встретить?" - отметил Чингиз.

"Rock star - с сигарой в зубах и на переднее сидение", "Боже, у меня мурашки, это так классно - встретить и лицезреть еще и так близко", "О, мой любимый Арнольд Шварценеггер", "Это в каком районе вы встретили? Буду тоже ловить", "Как же это круто, у меня с детства мечта увидеть так близко Шварценеггера", "Крутяк, классная шапочка у него", "Старина Арни", - восхитились в Сети.