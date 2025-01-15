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Жания Джуринская рассказала, почему не снимается в кино

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Поклонники заинтересовались, почему ее не видно в кино, передает NUR.KZ.

34-летняя Жания Джуринская прославилась благодаря своей роли в фильме "Коктейль для звезды-2". Последней работой в кино стала комедия "Розыгрыш по-казахски", которая вышла в прокат три года назад.

После этого актриса занималась семьей и сторонними проектами. Однако поклонники, которые хотят видеть ее на экране, поинтересовались, ожидать ли возвращения Жании в кино.

"Я получаю предложения, и один из этих фильмов сейчас крутят в кинотеатрах. Но пока у меня не тот настрой. С кино не завяжу – это моя судьба", – пообещала Джуринская.

Сторис Жании Джуринской
Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2211825-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-pochemu-ne-snimaetsya-v-kino/

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