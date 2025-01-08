Жан Байжанбаев вспомнил о фильме, в котором впервые исполнил главную роль (видео)
Опубликовано:
Казахстанский актер Жан Байжанбаев, звезда франшизы "Бизнес по-казахски", фильмов "Рэкетир", "Бишарашки", вспомнил о своей первой главной роли, передает NUR.KZ.
Актер разместил отрывок из кинофильма, который вышел на экраны 46 лет назад. В кинокартине Жан впервые сыграл главную роль.
"Фильм "Невеста для брата". Режиссер Булат Шманов. По заказу Гостелерадио СССР. Киностудия "Казахфильм", 1979 год. Первое место на Всесоюзном кинофестивале в Ереване!!!
Таких фильмов сейчас не хватает в нашем кинематографе! Спасибо тиктокерам, что напомнили про этот фильм", - поделился воспоминаниями Жан Байжанбаев.
"Как классно!", "Ура, посмотрю обязательно, не смотрела, мне нравится старые фильмы", "Ого, очень интересно, не знал про этот фильм, обязательно посмотрю", "Надо же! В детстве смотрела, а узнала только что!", "Вам тут сколько лет?", "Я смотрела, вы классный", - написали фанаты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2209443-zhan-bayzhanbaev-vspomnil-o-filme-v-kotorom-vpervye-ispolnil-glavnuyu-rol-video/