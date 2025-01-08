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Жан Байжанбаев вспомнил о фильме, в котором впервые исполнил главную роль (видео)

Опубликовано:

Жан Байжанбаев
Жан Байжанбаев. Фото: instagram.com/zhan_baizhanbayev

Казахстанский актер Жан Байжанбаев, звезда франшизы "Бизнес по-казахски", фильмов "Рэкетир", "Бишарашки", вспомнил о своей первой главной роли, передает NUR.KZ.

Актер разместил отрывок из кинофильма, который вышел на экраны 46 лет назад. В кинокартине Жан впервые сыграл главную роль.

"Фильм "Невеста для брата". Режиссер Булат Шманов. По заказу Гостелерадио СССР. Киностудия "Казахфильм", 1979 год. Первое место на Всесоюзном кинофестивале в Ереване!!!

Таких фильмов сейчас не хватает в нашем кинематографе! Спасибо тиктокерам, что напомнили про этот фильм", - поделился воспоминаниями Жан Байжанбаев.

"Как классно!", "Ура, посмотрю обязательно, не смотрела, мне нравится старые фильмы", "Ого, очень интересно, не знал про этот фильм, обязательно посмотрю", "Надо же! В детстве смотрела, а узнала только что!", "Вам тут сколько лет?", "Я смотрела, вы классный", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2209443-zhan-bayzhanbaev-vspomnil-o-filme-v-kotorom-vpervye-ispolnil-glavnuyu-rol-video/

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