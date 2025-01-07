Чулки и кружевное белье: откровенный образ 57-летней Николь Кидман вызвал споры

Известная австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась в довольно откровенном образе для журнала W. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Николь Кидман стала главной звездой нового номера журнала W и разместила снимок обложки у себя в соцсетях. Для фотосессии актриса выбрала черный свитер, кружевное нижнее белье и чулки с подвязками. Также актриса примерила драгоценное колье.

"Начинаем 2025 год", - подписала фото актриса.

Отметим, что подписчики в комментариях под постом разделились во мнениях. Некоторые считают, что Николь в свои 57 лет не должна сниматься в столь откровенных фотосессиях.

"Я не помню, чтобы она делала это в молодости. Почему сейчас, когда дочери уже взрослые? Смущение и стыд", "Чтобы создать репутацию, нужна вся жизнь, но чтобы ее разрушить - достаточно мгновения", - написали некоторые подписчики.

Другие подписчики актрисы заступились за Кидман.

"Удивительно, сколько людей боятся красивой женщины средних лет, которая признает свою сексуальность", "Не знаю, в чем проблема. Она прекрасна и пробует что-то новое. Если бы ей было 22, никто бы не сказал ни слова. Женщины в свои 50 сегодня не похожи на ваших бабушек 50-40 лет назад. Она вполне успешна, и ей не нужно ничего доказывать, чтобы получить наше одобрение", - считают поклонники Николь.

Николь в наступившем году очень активна в соцсетях и публикует фотографии практически ежедневно, так как она посещает церемонии награждения по итогам 2024 года.

По информации IMDb, Николь Кидман родилась в Гонолулу (Гавайи), когда ее австралийские родители находились там по образовательным визам. Выросла актриса в Австралии.

Кидман увлекалась балетом, но после окончательно выбрала актерское искусство. Она регулярно работала в театре Philip Street Theater, а в 16 лет начала сниматься в кино.

Карьеру киноактрисы Кидман начала в Австралии, а с помощью американского агента она дебютировала в США в фильме "На море" с Сэмом Ниллом.

Карьера в Голливуде оказалась очень успешной: ей удалось поработать с именитыми режиссерами. Актрису несколько раз номинировали на премию "Оскар", которую она получила в 2003 году.