Исполнитель хита про ландыши рассказал о полученных наградах (фото)

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren и покоривший сердца поклонников хитом про ландыши, рассказал подписчикам в Instagram о важных творческих наградах, передает NUR.KZ.

Хит про ландыши получил заслуженную награду. Об этом Жандаурен сообщил поклонникам.

"Дорогие друзья! "Дарите женщинам цветы" получила номинацию "Песня года". Можете поздравить", - отметил он и показал награду, отметив аккаунт Первого канала "Евразия".

Как оказалось, это не единственная награда, которую получил исполнитель.

"Еще одна важная для нас премия "Қызық премия". Мы получили номинацию "Хит года". Пусть наши дни будут полны ярких впечатлений и триумфа", - заключил артист.

"Поздравляю, Жандаурен, все твои песни прекрасные", "Побольше таких светлых песен", "Молодец! Поздравляю. Успехов тебе. Желаю тебе всего самого наилучшего и новых песен", - написали ему фанаты.