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Казахстанский фильм завоевал две награды на международном фестивале

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Постер фильма "Алга"
Постер фильма "Алга". Фото: МКИ РК

Казахстанский фильм "Алга" удостоился сразу двух наград на международном фестивале спортивных фильмов в Иране, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации Казахстана.

14-й Международный фестиваль спортивных фильмов в Иране стал важной вехой для казахстанского кинематографа. Как сообщили в ведомстве, Ернар Нургалиев был признан победителем в номинации "Лучшая режиссура", а Ерик Жолжаксынов удостоен награды как лучший актер второго плана.

"Алга" – это фильм о силе духа, братской любви и стремлении к мечте, несмотря на все испытания, которые подбрасывает им жизнь. Картину посвятили памяти известного казахстанского актера Фархата Абдраимова, который ушел из жизни в 2021 году.

Фильм был снят при поддержке Министерства культуры и информации РК и Центра поддержки национального кино. Продюсером выступил Максим Акбаров, режиссер — Ернар Нургалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2199146-kazahstanskiy-film-zavoeval-dve-nagrady-na-mezhdunarodnom-festivale/

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