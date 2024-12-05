Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Две звезды": Алишер Каримов и Макпал Жунусова сообщили о скором выходе совместного клипа

Опубликовано:

Алишер Каримов и Макпал Жунусова
Алишер Каримов и Макпал Жунусова. Кадр из видео: instagram.com/alisher_k

Казахстанские артисты Макпал Жунусова и Алишер Каримов спели дуэтом и сняли совместный клип. Об том они сообщили поклонникам, отметив, что скоро премьера клипа, передает NUR.KZ.

"Мы закончили съемки на нашу совместную песню "Мақпал жүрегім" и ждем не дождемся показать нашу работу!" - отметили Макпал Жунусова и Алишер Каримов, записав видеообращение. Они также показали рабочие кадры со съемок нового клипа.

Отметим, что дуэтом артисты поют не впервые. Сочетание их прекрасных голосов очень нравится поклонникам.

"Поздравляем вас с новым клипом, Макпал ханым и Алишер", "Шикарная, сногсшибательная, обаятельная, красавица. Браво", "Две звезды", "Алишер - красавчик, голос супер. Макпал апай всегда сногсшибательная", "Ваш дуэт - украшение вашего репертуара", "Какие прекрасные голоса", - отметили они.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2196459-dve-zvezdy-alisher-karimov-i-makpal-zhunusova-soobshchili-o-skorom-vyhode-sovmestnogo-klipa/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie