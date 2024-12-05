"Две звезды": Алишер Каримов и Макпал Жунусова сообщили о скором выходе совместного клипа

Казахстанские артисты Макпал Жунусова и Алишер Каримов спели дуэтом и сняли совместный клип. Об том они сообщили поклонникам, отметив, что скоро премьера клипа, передает NUR.KZ.

"Мы закончили съемки на нашу совместную песню "Мақпал жүрегім" и ждем не дождемся показать нашу работу!" - отметили Макпал Жунусова и Алишер Каримов, записав видеообращение. Они также показали рабочие кадры со съемок нового клипа.

Отметим, что дуэтом артисты поют не впервые. Сочетание их прекрасных голосов очень нравится поклонникам.

"Поздравляем вас с новым клипом, Макпал ханым и Алишер", "Шикарная, сногсшибательная, обаятельная, красавица. Браво", "Две звезды", "Алишер - красавчик, голос супер. Макпал апай всегда сногсшибательная", "Ваш дуэт - украшение вашего репертуара", "Какие прекрасные голоса", - отметили они.