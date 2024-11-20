Димаш Кудайберген и виолончелист Хаусер исполнили "S.O.S" в Сингапуре и сразили фанатов

Димаш Кудайберген и Степан Хаусер исполнили знаковую для казахстанского артиста песню "S.O.S d'un terrien en détresse" в Сингапуре - запись выступления появилась в YouTube, передает NUR.KZ.

Выступление стало настоящим подарком для поклонников. Потрясающий вокал Димаша в сочетании с эмоциональной игрой Хаусера на виолончели создали завораживающую атмосферу. Этот дуэт воплотил в себе силу музыки, способной трогать сердца и объединять людей.

Димаш опубликовал видео с концерта на своем YouTube-канале, где оно мгновенно набрало десятки тысяч просмотров и восторженных комментариев. Поклонники со всего мира отметили глубокую эмоциональность исполнения и безупречный профессионализм артистов.

Virtuosos Charity Concert — это ежегодное событие, направленное на поддержку благотворительных инициатив, где талантливые артисты объединяются для помощи нуждающимся.

Отметим, в октябре Димаш уже публиковал отрывок из этого выступления - теперь же фанатам стала доступна профессиональная запись.