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Димаш Кудайберген и виолончелист Хаусер исполнили "S.O.S" в Сингапуре и сразили фанатов

Опубликовано:

Димаш Кудайберген и Степан Хаусер
Димаш Кудайберген и Степан Хаусер. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген и Степан Хаусер исполнили знаковую для казахстанского артиста песню "S.O.S d'un terrien en détresse" в Сингапуре - запись выступления появилась в YouTube, передает NUR.KZ.

Выступление стало настоящим подарком для поклонников. Потрясающий вокал Димаша в сочетании с эмоциональной игрой Хаусера на виолончели создали завораживающую атмосферу. Этот дуэт воплотил в себе силу музыки, способной трогать сердца и объединять людей.

Димаш опубликовал видео с концерта на своем YouTube-канале, где оно мгновенно набрало десятки тысяч просмотров и восторженных комментариев. Поклонники со всего мира отметили глубокую эмоциональность исполнения и безупречный профессионализм артистов.

Virtuosos Charity Concert — это ежегодное событие, направленное на поддержку благотворительных инициатив, где талантливые артисты объединяются для помощи нуждающимся.

Отметим, в октябре Димаш уже публиковал отрывок из этого выступления - теперь же фанатам стала доступна профессиональная запись.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2190047-dimash-kudaybergen-i-violonchelist-hauser-ispolnili-s-o-s-v-singapure-i-srazili-fanatov/

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