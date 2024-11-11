"Пути назад нет": Димаш Кудайберген показал младшего брата и обратился к нему в Сети
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген решил публично поддержать родного младшего брата Мансура на его музыкальном пути - певец посвятил ему пост в Instagram, передает NUR.KZ.
Младший брат артиста тоже решил стать музыкантом и активно работает в этом направлении. Димаш решил публично поддержать его и познакомить свою 4-миллионную аудиторию в Instagram с творчеством Мансура - он опубликовал видео, на котором юный пианист исполняет произведение, сидя за синтезатором.
"Мансур, дай Бог, чтобы все, что ты задумал в этой жизни, сбылось. Я верю в тебя. Работай над собой каждый день и стань лучшей версией себя. Путь музыканта очень сложный в плане моральной выносливости, и раз ты выбрал эту профессию, то дороги назад у тебя нет. Только вперед", - подписал публикацию Димаш.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2185514-puti-nazad-net-dimash-kudaybergen-pokazal-mladshego-brata-i-obratilsya-k-nemu-v-seti/