"Самая яркая группа того времени": солист "Орды" показал отрывок из клипа 20-летней давности

Солист группы "Орда" Дастан Оразбеков поностальгировал по былым временам. Он разместил в соцсети отрывок из клипа на песню "Кеш мені", который был снят много лет назад, передает NUR.KZ.

"Орда". 2003 год", - написал Дастан.

Клип на песню "Кеш мені" продолжает покорять сердца, несмотря на то, что он был снят почти два десятка лет назад. Участники "Орды" все так же молоды и харизматичны, как и в юности, заявляют их фанаты.

"Ирина Кайратовна того времени", "Прекрасные песня и клип. После этого клипа мы стали носить синие джинсы, пиджаки, белые футболки и кроссовки", "Легендарная песня", "Мне было 5 лет", "Я все песни ваши учила наизусть", "Самая яркая, креативная группа того времени, мы были влюблены в нее. Легенды", - отреагировали подписчики.