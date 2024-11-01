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"Самая яркая группа того времени": солист "Орды" показал отрывок из клипа 20-летней давности

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Группа "Орда"
Группа "Орда". Фото: instagram.com/ordatoby

Солист группы "Орда" Дастан Оразбеков поностальгировал по былым временам. Он разместил в соцсети отрывок из клипа на песню "Кеш мені", который был снят много лет назад, передает NUR.KZ.

"Орда". 2003 год", - написал Дастан.

Клип на песню "Кеш мені" продолжает покорять сердца, несмотря на то, что он был снят почти два десятка лет назад. Участники "Орды" все так же молоды и харизматичны, как и в юности, заявляют их фанаты.

"Ирина Кайратовна того времени", "Прекрасные песня и клип. После этого клипа мы стали носить синие джинсы, пиджаки, белые футболки и кроссовки", "Легендарная песня", "Мне было 5 лет", "Я все песни ваши учила наизусть", "Самая яркая, креативная группа того времени, мы были влюблены в нее. Легенды", - отреагировали подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2181920-samaya-yarkaya-gruppa-togo-vremeni-solist-ordy-pokazal-otryvok-iz-klipa-20-letney-davnosti/

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