Клипы и выступления Димаша набрали 500 миллионов просмотров на YouTube
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Официальный YouTube-канал Димаша Кудайбергена собрал более 500 млн просмотров. Какие клипы и выступления народного артиста стали самыми популярными среди фанатов, проанализировал корреспондент NUR.KZ.
Больше всего просмотров - 26 млн - набрал кавер Димаша на песню группы A'Studio "Грешная страсть". Казахстанский артист исполнил эту композицию в 2018 году на международном конкурсе "Новая волна" в России.
Три года спустя Димаш Кудайберген снова выступил на "Новой волне". На этот раз певец исполнил свою версию песни "Ave Maria" - перформанс набрал более 25 млн просмотров на YouTube.
Замыкает тройку самых просматриваемых видео на канале Димаша его выступление с песней "SOS" на онлайн-концерте в 2021 году. Примечательно, что именно эта композиция открыла миру казахстанского артиста - Кудайберген исполнил ее на китайском шоу "Singer" в 2017 году. Видео получило более 24 млн просмотров на видеохостинге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2180616-klipy-i-vystupleniya-dimasha-nabrali-500-millionov-prosmotrov-na-youtube/