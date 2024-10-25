Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

47-летняя Шакира снялась в силиконовом бюстгальтере для дерзкой фотосессии

Опубликовано:

Шакира
Шакира. Фото: instagram.com/shakira

47-летняя колумбийская певица и танцовщица Шакира снялась для модного журнала в дерзких и пикантных образах, передает NUR.KZ.

Снимки с фотосессии были опубликованы в Instagram-профиле журнала GQSpain. На одном из фото на певице силиконовый бюстгальтер, который она придерживает рукой, волосы собраны в высокий хвост.

На втором фото Шакира предстала в не менее дерзком образе.

В интервью журналу знаменитость рассказала, как пережила разрыв с испанским футболистом Жераром Пике в 2022 году.

На сайте IMDb говорится, что Шакира Изабель Мебарак Риполь родилась 2 февраля 1977 года в Барранкилье (Колумбия) в семье Нидии дель Кармен Риполл Торрадо и Уильяма Альберто Мебарака Чадида.

Имеет ливанское, испанское и итальянское происхождение.

Шакира начала свою музыкальную карьеру в 12 лет. Прорыв в ее карьере случился после выхода альбома "MTV Unplugged", который получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший латиноамериканский поп-альбом" в 2001 году.

Помимо музыкальной карьеры, Шакира занимается благотворительностью. Она основала фонд для обездоленных детей в Колумбии.

С 2010 по 2022 год встречалась с футболистом Жераром Пике. У пары родилось двое детей - Милан и Саша.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2178234-47-letnyaya-shakira-snyalas-v-silikonovom-byustgaltere-dlya-derzkoy-fotosessii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie