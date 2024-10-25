47-летняя Шакира снялась в силиконовом бюстгальтере для дерзкой фотосессии

47-летняя колумбийская певица и танцовщица Шакира снялась для модного журнала в дерзких и пикантных образах, передает NUR.KZ.

Снимки с фотосессии были опубликованы в Instagram-профиле журнала GQSpain. На одном из фото на певице силиконовый бюстгальтер, который она придерживает рукой, волосы собраны в высокий хвост.

На втором фото Шакира предстала в не менее дерзком образе.

В интервью журналу знаменитость рассказала, как пережила разрыв с испанским футболистом Жераром Пике в 2022 году.

На сайте IMDb говорится, что Шакира Изабель Мебарак Риполь родилась 2 февраля 1977 года в Барранкилье (Колумбия) в семье Нидии дель Кармен Риполл Торрадо и Уильяма Альберто Мебарака Чадида.

Имеет ливанское, испанское и итальянское происхождение.

Шакира начала свою музыкальную карьеру в 12 лет. Прорыв в ее карьере случился после выхода альбома "MTV Unplugged", который получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший латиноамериканский поп-альбом" в 2001 году.

Помимо музыкальной карьеры, Шакира занимается благотворительностью. Она основала фонд для обездоленных детей в Колумбии.

С 2010 по 2022 год встречалась с футболистом Жераром Пике. У пары родилось двое детей - Милан и Саша.