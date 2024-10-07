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"Я плакала, когда ты пел про море": пожилая поклонница растрогала Emin после концерта в Алматы

Опубликовано:

Эмин Агаларов
Эмин Агаларов. Фото: instagram.com/eminofficial

Азербайджанский певец Эмин Агаларов, известный как Emin, разместил в соцсети трогательную встречу с пожилой поклонницей после концерта в Алматы, передает NUR.KZ.

Отметим, что Emin побывал с концертом в Алматы, который прошел накануне во Дворце Республики. Артист показал в сторис, как тепло его встретили в аэропорту - баурсаками и традиционным чапаном.

Затем показал кадры с концерта, где его фанаты подпевали любимые песни вместе с ним. Зал долго не отпускал певца, прося исполнить песни на бис.

Агаларов разместил в своем блоге еще одно видео, которое тронуло его подписчиков. Пожилую поклонницу очень впечатлило его выступление, а в особенности - песня "Синяя вечность" из репертуара Муслима Магомаева, которую Emin исполнил во время концерта.

"Особенная встреча после концерта в Алматы. Это невероятно заряжает", - отметил он.

"Давно слежу за твоим творчеством и талантом... Такой ты обаятельный, красивый. Такой голос, я плакала. Когда про море ты пел Муслима Магомаева песню, я плакала. Мой ты золотой", - сказала ему поклонница, увидев его за кулисами после концерта.

Emin обнял фанатку и поцеловал пожилой женщине руку в знак благодарности и уважения.

"Какое чудесное, теплое видео", "Слезы на глазах, спасибо вам", "Трогательно, душевно", "Вы добрый, открытый человек с большим сердцем", "Спасибо за концерт, мы не хотели вас отпускать", - отреагировали фолловеры в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2171130-ya-plakala-kogda-ty-pel-pro-more-pozhilaya-poklonnica-rastrogala-emin-posle-koncerta-v-almaty/

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