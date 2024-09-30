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"Временно все ставлю на паузу": Анатолий Цой сообщил об отмене концертов в Казахстане

Опубликовано:

Анатолий Цой
Анатолий Цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Российский и казахстанский певец Анатолий Цой расстроил фанатов из Казахстана - артист сообщил, что не сможет приехать с концертами из-за проблем со здоровьем, передает NUR.KZ.

Певец сообщил, что его концертный тур по Казахстану переносится на весну. Средства, потраченные на билеты, будут возвращены, заявил он.

"С огромным сожалением сообщаю новость о том, что выступления в Казахстане не состоятся. Приношу свои извинения, надеюсь на понимание и обещаю быстро восстановиться!" - отметил он.

Анатолий рассказал, что в ближайшее время его ожидает операция. Врачи попросили его повременить с работой и спортом.

"Строго-настрого запретили чем-либо заниматься. Пока временно на паузу ставлю и спорт, и все прочее. В ближайшее время мне придется перенести операцию.

Надеюсь, все будет хорошо и мы с вами скоро увидимся и сможем провести концерты, потому что мне как артисту важно провести все на высшем уровне, чтобы я мог отдаться полностью физически и морально, чтобы вам все понравилось.

Мне необходимо восстановиться, поправить свое здоровье и потом снова в бой. Очень жаль сообщать такую новость, и для меня это большой удар. Приношу свои извинения", - сказал он.

Фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления в комментариях, заявив, что будут рады его возвращению на сцену.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2167687-vremenno-vse-stavlyu-na-pauzu-anatoliy-coy-soobshchil-ob-otmene-koncertov-v-kazahstane/

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