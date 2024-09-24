"Две киносестрички": звезды "Папиных дочек" порадовали совместным фото
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29-летняя российская актриса, звезда "Папиных дочек", показала фото с коллегой по съемочной площадке, которая сыграла в сериале Женю Васнецову, передает NUR.KZ.
"А вот еще какую классную девчонку я на днях встретила. Узнаете?" - спросила она своих подписчиков.
Лиза Арзамасова запечатлелась в обнимку с Дарьей Мельниковой. В сериале "Папины дочки" Лиза и Дарья сыграли родных сестер - Галю и Женю Васнецовых.
Фанаты сериала не смогли скрыть восторга и осыпали комплиментами актрис.
"Две киносестрички встретились, можно поболтать обо всем на свете", "Какая классная встреча", "Твоя старшая сестра Женя, которая любит футбол", "Сериал, на котором я выросла", "Папины дочки"! Как же летит время", - поностальгировали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2165422-dve-kinosestrichki-zvezdy-papinyh-dochek-poradovali-sovmestnym-foto/