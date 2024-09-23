Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Он живет в морозильнике?": Арман Давлетяров запечатлелся с Арашем в Алматы

Опубликовано:

Арман Давлетяров и Араш
Арман Давлетяров и Араш. Фото: instagram.com/arman_dav

Продюсер и медиаменеджер Арман Давлетяров встретился в Алматы с иранско-шведским исполнителем Арашем. Известный на весь мир артист попозировал в казахском шапане, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Давлетярова появились совместные фотографии и исполнителем хитов "Boro Boro" и "Tike Tike Kardi" - они тепло обнялись, а потом улыбнулись для камеры.

Продюсер назвал зарубежного исполнителя своим "большим другом".

"Вчера встретился с подписчиком, а сегодня - с мировой звездой и по совместительству моим большим другом Арашем. Какое огромное удовольствие - общаться искренне со всеми, не делить на категории, а чему-то учиться у каждого", - подписал публикацию Давлетяров.

"Обожаю его песни", "Он живет в морозильнике? Вообще не стареет", "Уау", "Арман, конечно, огонь, а Араша вообще обожаю", - написали подписчики блога Давлетярова.

Недавно продюсер рассказал о поступке его супруги для семьи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2164714-on-zhivet-v-morozilnike-arman-davletyarov-zapechatlelsya-s-arashem-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie