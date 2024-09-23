"Он живет в морозильнике?": Арман Давлетяров запечатлелся с Арашем в Алматы
Опубликовано:
Продюсер и медиаменеджер Арман Давлетяров встретился в Алматы с иранско-шведским исполнителем Арашем. Известный на весь мир артист попозировал в казахском шапане, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Давлетярова появились совместные фотографии и исполнителем хитов "Boro Boro" и "Tike Tike Kardi" - они тепло обнялись, а потом улыбнулись для камеры.
Продюсер назвал зарубежного исполнителя своим "большим другом".
"Вчера встретился с подписчиком, а сегодня - с мировой звездой и по совместительству моим большим другом Арашем. Какое огромное удовольствие - общаться искренне со всеми, не делить на категории, а чему-то учиться у каждого", - подписал публикацию Давлетяров.
"Обожаю его песни", "Он живет в морозильнике? Вообще не стареет", "Уау", "Арман, конечно, огонь, а Араша вообще обожаю", - написали подписчики блога Давлетярова.
Недавно продюсер рассказал о поступке его супруги для семьи.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2164714-on-zhivet-v-morozilnike-arman-davletyarov-zapechatlelsya-s-arashem-v-almaty/