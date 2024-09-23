12-летний сын Ерке Есмахан запел (видео)
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Голос Муслима, старшего сына казахстанской исполнительницы Ерке Есмахан, появится в новом альбоме ее супруга, певца RaiM - видео обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.
RaiM опубликовал в Instagram-аккаунте отрывок первой песни с нового альбома, который, по его словам, выйдет совсем скоро.
Большой неожиданностью для фанатов, однако, стало появление в кадре 12-летнего Муслима, старшего сына Ерке Есмахан, который уверенно исполнил припев, сидя за рулем автомобиля.
Поклонники отметили внешнее сходство Муслима с RaiM и расхвалили новое начинание юного артиста.
"Он становится похожим на тебя? Молодец, будь гордым отцом", "Какой отличный отец, настоящий отец 21 века", "Ух ты", "Похож на Райыма", "Райым - молодец, нашел подход к ребенку", - написали фанаты в комментариях.
Недавно RaiM подарил Муслиму автомобиль - об этом в соцсетях сообщила Ерке Есмахан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2164545-12-letniy-syn-erke-esmahan-zapel-video/