12-летний сын Ерке Есмахан запел (видео)

Голос Муслима, старшего сына казахстанской исполнительницы Ерке Есмахан, появится в новом альбоме ее супруга, певца RaiM - видео обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

RaiM опубликовал в Instagram-аккаунте отрывок первой песни с нового альбома, который, по его словам, выйдет совсем скоро.

Большой неожиданностью для фанатов, однако, стало появление в кадре 12-летнего Муслима, старшего сына Ерке Есмахан, который уверенно исполнил припев, сидя за рулем автомобиля.

Поклонники отметили внешнее сходство Муслима с RaiM и расхвалили новое начинание юного артиста.

"Он становится похожим на тебя? Молодец, будь гордым отцом", "Какой отличный отец, настоящий отец 21 века", "Ух ты", "Похож на Райыма", "Райым - молодец, нашел подход к ребенку", - написали фанаты в комментариях.

Недавно RaiM подарил Муслиму автомобиль - об этом в соцсетях сообщила Ерке Есмахан.