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Эзотерика

Российский певец JONY посадил дерево в Астане

Опубликовано:

Jony
Jony. Фото: instagram.com/jony.me

Российский исполнитель Джахид Гусейнли, более известный как JONY, прилетел в столицу Казахстана и первым делом внес свою лепту в озеленение мегаполиса, посадив дерево, передает NUR.KZ.

Исполнитель хитов "Ты беспощадна" и "Комета" приехал в Астану, чтобы выступить перед поклонниками, однако перед этим он успел сделать доброе дело для города.

Артиста встретили в столичном аэропорту и подарили ему саженец, который он посадил в Ботаническом саду.

"JONY выразил благодарность за столь необычный и значимый подарок, отметив, что для него особенно важно участвовать в проектах, направленных на защиту природы и сохранение окружающей среды", - написали в Instagram-аккаунте акимата Астаны.

Певец JONY родился 29 февраля 1996 года в Москве. Профессионального музыкального образования у него нет. В детстве он настаивал, чтобы его записали в музыкальную школу, но отец был против.

Артист выкладывал свои композиции в соцсетях, но лишь после публикации композиции "Звезда" на его творчество обратила внимание многочисленная аудитория.

Широкой публике известен по композициям "Комета", "Ты беспощадна", а также по дуэту с Анной Asti "Как любовь твою понять?".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2163918-rossiyskiy-pevec-jony-posadil-derevo-v-astane-video/

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