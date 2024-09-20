Российский певец JONY посадил дерево в Астане

Российский исполнитель Джахид Гусейнли, более известный как JONY, прилетел в столицу Казахстана и первым делом внес свою лепту в озеленение мегаполиса, посадив дерево, передает NUR.KZ.

Исполнитель хитов "Ты беспощадна" и "Комета" приехал в Астану, чтобы выступить перед поклонниками, однако перед этим он успел сделать доброе дело для города.

Артиста встретили в столичном аэропорту и подарили ему саженец, который он посадил в Ботаническом саду.

"JONY выразил благодарность за столь необычный и значимый подарок, отметив, что для него особенно важно участвовать в проектах, направленных на защиту природы и сохранение окружающей среды", - написали в Instagram-аккаунте акимата Астаны.

Певец JONY родился 29 февраля 1996 года в Москве. Профессионального музыкального образования у него нет. В детстве он настаивал, чтобы его записали в музыкальную школу, но отец был против.

Артист выкладывал свои композиции в соцсетях, но лишь после публикации композиции "Звезда" на его творчество обратила внимание многочисленная аудитория.

Широкой публике известен по композициям "Комета", "Ты беспощадна", а также по дуэту с Анной Asti "Как любовь твою понять?".