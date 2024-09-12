Одежду и инструменты Димаша Кудайбергена представили на выставке в столичном Нацмузее

"Димаш: покоряя мир": такое название получила выставка в Национальном музее РК, посвященная творчеству Димаша Кудайбергена. Корреспондент NUR.KZ побывал на открытии.

На выставке "Димаш: покоряя мир" представлен творческий путь и достижения народного любимца Димаша Кудайбергена - ее организовали в преддверии сольных концертов народного артиста Казахстана в Астане.

На выставке представлены предметы, позволяющие прикоснуться к личным событиям, которые сформировали его уникальное звучание, олицетворяющее сущность казахской души, а также его подарки от известных личностей и многочисленных поклонников.

Выставка, посвященная Димашу Кудайбергену. Фото: Ергали Садан

Выставка состоит из логически связанных по своему содержанию разделов. Первый - "Истоки вдохновения" - здесь представлены предметы и фотографии, отражающие биографию, становление, детство и творческий путь артиста. В разделе "Путь к славе" представлены дипломы и награды.

Выставка, посвященная Димашу Кудайбергену. Фото: Ергали Садан

Отдельный раздел под названием "Любовь поклонников" содержит подарки от поклонников. В финальном разделе, "Вестник национальной культуры", фанаты смогут увидеть предметы, популяризирующие национальную культуру - музыкальные инструменты, костюмы и многое другое.

"Для меня это очень волнительный момент - я участвовала в подготовке выставки, но конечный результат вижу только сейчас. Отдельную благодарность хочу выразить фанатам Димаша - на грядущий концерт приедет около 10 тысяч фанатов из 150 стран мира", - рассказала Светлана Айтбаева, мама Димаша Кудайбергена.

Выставка, посвященная Димашу Кудайбергену. Фото: Ергали Садан

Выставка будет работать до 6 октября, сообщили в Национальном музее.