Композитор Игорь Крутой исполнил свой нашумевший хит "Третье сентября" (видео)

Известный российский композитор Игорь Крутой исполнил песню "Третье сентября", музыку к которой написал сам. Фанаты отметили, что хит вошел в историю, передает NUR.KZ.

Песня Крутого и Николаева в исполнении Михаила Шуфутинского "Третье сентября" давно уже стала легендарной. Композитор решил порадовать фанатов своим исполнением.

"Ну что, мои дорогие подписчики, по традиции сегодня начинаем жечь костры рябин? "Третье сентября" (музыка Игоря Крутого, стихи Игоря Николаева)", - отметил Крутой под видео.

"У меня сын целый год ждет 3 сентября, чтобы весь день слушать эту песню!", "Какие искренние улыбка, голос! Спасибо за волшебные эмоции", "3 сентября у меня традиция, я целый день слушаю "Третье сентября", "Спасибо вам, двум Игорям, за такую классную, долго живущую, запавшую в душу песню! Буду петь сегодня целый день!" - оставили свои комментарии подписчики.