"Кристина из 2000-х": похудевшая Агилера предстала в новом образе для фотосессии

43-летняя Кристина Агилера предстала перед подписчиками в откровенном образе, снявшись для модного журнала Glamour. Фолловеры пишут, что к ним вернулась Агилера из 2000-х, передает NUR.KZ.

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном образе для модного журнала Glamour.

Фотографии звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях певица предстала преимущественно в пляжных образах. На первом кадре Агилера появилась в бикини черного цвета, дополнив образ пляжным платьем в пайетках того же цвета.

На втором - в белом бикини, прикрыв тело полупрозрачным парео.

Еще один из ярких образов - платье-кольчуга нежно-розового цвета, оформленное глубоким декольте и капюшоном.

"Кристина из 2000-х вернулась", "Такая красотка! Вечно молодая!", "Новая эпоха", "Она джинн в консервированной бутылке!", "Лотос вновь расцветает. Это только начало", "Икона",

"Выглядишь лучше, чем когда-либо", "Выглядишь прекрасно! Рада, что ты вернулась к своему первоначальному образу... он тебе больше всего подходит", - пишут фолловеры под последним постом.

По данным IMDb, Кристина Агилера родилась в 1980 году в Статен-Айленде.

Ее отец - эквадорец, а мать уроженка Америки, имеет английские, шотландско-ирландские и немецкие корни. Родители рано развелись и девочка осталась с мамой - семье приходилось часто переезжать.

С самого детства Кристина мечтала стать певицей.

В 12 лет ее пригласили на прослушивание в MMC (Клуб Микки Мауса). Она оставалась там до конца шоу.

Стоит отметить, что выпускниками ММС являются такие звезды, как Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг и другие.

Свой первый хит Агилера записала в 1999 году. С тех пор у нее появились миллионы поклонников, она продала миллионы пластинок и получила множество наград, включая "Грэмми" за лучшее женское вокальное поп-исполнение.