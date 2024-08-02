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"Лучше индийского кино": Жигер Ауыпбаев снял клип в стиле Болливуда (видео)

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Жигер Ауыпбаев с актрисой
Жигер Ауыпбаев с актрисой. Кадр из клипа: youtube.com/@JIGERAUYPBAEV

Казахстанский исполнитель Жигер Ауыпбаев представил премьеру клипа на песню "Perijaan", который был снят в стиле индийского кино. Фанаты оценили музыкальную новинку, передает NUR.KZ.

В своем Instagram артист показал отрывок из клипа, снятого в стиле традиционного боливудского фильма, в котором есть все - любовь, зрелищная драка, зажигательные танцы и яркие наряды.

"Я отправляюсь в Болливуд", - написал он, предлагая посмотреть полную версию нового клипа в YouTube.

Жигер появился в образе влюбленного артиста, который бесстрашно защищал любимую перед злодеями. Фанаты высоко оценили клип.

"Клип, песня, костюмы артистов - все на высшем уровне", "Замечательно, как будто кино посмотрела", "Митхун Ауыпбаев", "Это же не клип, а настоящий короткометражный фильм. Браво! Жигер - красавчик!", "Да это же хит!", "Жигер Чакраборти", "Лучше индийского кино", - высказались пользователи Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2143728-luchshe-indiyskogo-kino-zhiger-auypbaev-snyal-klip-v-stile-bollivuda-video/

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