"Лучше индийского кино": Жигер Ауыпбаев снял клип в стиле Болливуда (видео)

Казахстанский исполнитель Жигер Ауыпбаев представил премьеру клипа на песню "Perijaan", который был снят в стиле индийского кино. Фанаты оценили музыкальную новинку, передает NUR.KZ.

В своем Instagram артист показал отрывок из клипа, снятого в стиле традиционного боливудского фильма, в котором есть все - любовь, зрелищная драка, зажигательные танцы и яркие наряды.

"Я отправляюсь в Болливуд", - написал он, предлагая посмотреть полную версию нового клипа в YouTube.

Жигер появился в образе влюбленного артиста, который бесстрашно защищал любимую перед злодеями. Фанаты высоко оценили клип.

"Клип, песня, костюмы артистов - все на высшем уровне", "Замечательно, как будто кино посмотрела", "Митхун Ауыпбаев", "Это же не клип, а настоящий короткометражный фильм. Браво! Жигер - красавчик!", "Да это же хит!", "Жигер Чакраборти", "Лучше индийского кино", - высказались пользователи Сети.