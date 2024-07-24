"Народ соскучился по мне": фанаты Торегали Тореали занимали очередь на его концерт за 10 часов до начала

Накануне Торегали Тореали выступил в селе Аксуат области Абай - поклонники творчества казахстанского певца рассказали, что занимали очередь за 10 часов до начала концерта, передает NUR.KZ.

Торегали поделился эмоциями после выхода на сцену к публике, которая тепло его приняла.

"Народ соскучился по мне, а я соскучился по народу. Да не избавит меня Всевышний от такой чести", - написал артист в Instagram-сторис.

Сторис Торегали Тореали. Скрин: instagram.com/toregalitoreali

Также Тореали сделал репост публикаций его поклонников. Воодушевленные сельчане рассказали, что начали занимать очередь у сцены задолго до начала концерта, но ожидание того стоило.

"Выхода Тореш-ага народ ждал 10 часов - все стояли стойко, как солдатики", - написала одна из фанаток.

"25 тысяч человек ждали Торегали Тореали с 20:00", - отметил другой пользователь Сети.

Опубликовав отклики на своей странице в соцсети, артист поблагодарил слушателей за подаренные ему эмоции.

Сторис Торегали Тореали. Скрин: instagram.com/toregalitoreali

Недавно Торегали Тореали стал отцом в шестой раз - он раскрыл пол и имя ребенка.

Артист также написал песню о том, что его лишили прав на семь лет - напомним, в прошлом году Тореали поймали в состоянии наркотического опьянения.