"Народ соскучился по мне": фанаты Торегали Тореали занимали очередь на его концерт за 10 часов до начала
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Накануне Торегали Тореали выступил в селе Аксуат области Абай - поклонники творчества казахстанского певца рассказали, что занимали очередь за 10 часов до начала концерта, передает NUR.KZ.
Торегали поделился эмоциями после выхода на сцену к публике, которая тепло его приняла.
"Народ соскучился по мне, а я соскучился по народу. Да не избавит меня Всевышний от такой чести", - написал артист в Instagram-сторис.
Также Тореали сделал репост публикаций его поклонников. Воодушевленные сельчане рассказали, что начали занимать очередь у сцены задолго до начала концерта, но ожидание того стоило.
"Выхода Тореш-ага народ ждал 10 часов - все стояли стойко, как солдатики", - написала одна из фанаток.
"25 тысяч человек ждали Торегали Тореали с 20:00", - отметил другой пользователь Сети.
Опубликовав отклики на своей странице в соцсети, артист поблагодарил слушателей за подаренные ему эмоции.
Недавно Торегали Тореали стал отцом в шестой раз - он раскрыл пол и имя ребенка.
Артист также написал песню о том, что его лишили прав на семь лет - напомним, в прошлом году Тореали поймали в состоянии наркотического опьянения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2139193-narod-soskuchilsya-po-mne-fanaty-toregali-toreali-zanimali-ochered-na-ego-koncert-za-10-chasov-do-nachala/