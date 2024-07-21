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"Лучший дуэт": Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились для съемок спецвыпуска культового шоу

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Пэрис Хилтон и Николь Ричи
Пэрис Хилтон и Николь Ричи. Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились на съемках специального выпуска шоу "Простая жизнь", который посвящен 20-летию проекта, передает NUR.KZ.

Хилтон в своем профиле в Instagram опубликовала фото с Николь Ричи.

"Готовы к еще одному приключению с легендами?", - написала она.

Также Пэрис Хилтон записала видеообращение для своих поклонников в котором рассказала о съемках спецвыпуска.

"Некоторые из вас, возможно, знают, что мы делаем специальный выпуск в честь 20-летия нашего шоу. Это было так весело. Мы планируем что-то очень-очень интересное, и я подумала, что лучшее место, чтобы найти людей, которых я бы хотела видеть частью этого, — это здесь", - написала она под роликом.

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"Лучший дуэт", "Sill & Bill снова вместе", "Грандиозное воссоединение", Так рада этому возвращению", "Это было лучшее ТВ-шоу", - писали они.

По информации IMDb, шоу "Простая жизнь" выходило на экраны с 2003 по 2007 год. В нем Пэрис Хилтон и ее подруга Николь Ричи, которые никогда не работали, отказались от мобильных телефонов и кредитных карт и отправились в деревню.

Там они жили под одной крышей с семьей фермеров, ходили в резиновых сапогах и доили коров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2136552-luchshiy-duet-peris-hilton-i-nikol-richi-vossoedinilis-dlya-semok-specvypuska-kultovogo-shou/

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