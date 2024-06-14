"Уят": танцы Кайрата Нуртаса и Абдижаппара Алкожи смутили Казнет (видео)
Опубликовано:
Совместное выступление казахстанских исполнителей Кайрата Нуртаса и Абдижаппара Алкожи вызвало вопросы у пользователей Сети - некоторые не поняли их поведения на сцене, передает NUR.KZ.
Видео с выступления на мероприятии Алкожа опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На кадрах видно, как он близко подходит к Нуртасу, вытирает с него пот, а тот потом кладет руку ему на грудь. Мужчины продолжили танцевать вместе, исполняя песню.
"Так бывает, когда у тебя есть старший товарищ! Вытираешь с него пот и проверяешь сердце", - написал Абдижаппар под видео.
Поклонники оценили юмор и позитив ролика, однако некоторые блюстители морали увидели в этом нечто больше, чем мужскую дружбу.
"Многим такое поведение показалось диким", "Это же уят, когда двое мужчин обжимаются и просят потрогать сердце", "Держите себя достойно, как полагается истинным казахским мужчинам", "Это просто уважение друг к другу. Те, кто пишут негатив, надоели - ничего им не нравится", - написали в комментариях.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2117343-uyat-tancy-kayrata-nurtasa-i-abdizhappara-alkozhi-smutili-kaznet-video/