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"Спели как-то грубовато": кавер Беркута и Аиши на "Таптым-ау сені" оставил неоднозначные впечатления (видео)

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Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Дуэт казахстанских артистов Беркут и Аиша представил кавер на популярную песню "Таптым-ау сені" Казыбека Курайыша. Мнения фанатов по поводу новой версии разделились, передает NUR.KZ.

Отрывок своей версии популярного казахстанского хита Беркут опубликовал в Instagram-аккаунте. На кадрах они с супругой Аишей исполняют "Таптым-ау сені" среди зеленых деревьев в лесу.

Поклонники дуэта поспешили выразить мнение в комментариях. Многим кавер понравился, однако тех, кого новая версия не впечатлила, тоже было немало.

"Моя любимая парочка", "Таким грубоватым тембром спели. Испортили хорошую душевную песню", "Отлично, красиво", "Вы дополняете друг друга", "Сильно не зашло", "Душевная песня такая, а вы спели как-то грубовато, без ласки", "Вам эта песня не подходит. Без обид. А так вы красивая пара", - написали фолловеры.

Недавно Аиша удостоилась звания "Отличник культуры" - за награду она поблагодарила Беркута.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2113008-speli-kak-to-grubovato-kaver-berkuta-i-aishi-na-taptym-au-sen-ostavil-neodnoznachnye-vpechatleniya-video/

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