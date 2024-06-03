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"Легендарная группа": архивное фото участников A’Studio окунуло в ностальгию фанатов

Опубликовано:

Группа A’Studio
Группа A’Studio. Фото: instagram.com/baigali_astudio

Заслуженный деятель Казахстана, известный музыкант Байгали Серкебаев показал в соцсети архивное фото участников группы A’Studio и окунул в ностальгию фанатов, передает NUR.KZ.

"Группа ALMATA-STUDIO на съемках фильма "Джулия", Капчагай", - написал Байгали Серкебаев, добавив хештег "Опустевший пляж".

Фанаты окунулись в ностальгию и отметили, что помнят участников группы такими молодыми и стильными, они также выразили сожаление, что нельзя вернуть время, когда Батырхан Шукенов и Баглан Садвакасов были живы.

"Какие молоденькие и хорошенькие", "Ой, я помню этот ваш состав. Мне 13 или 14 лет и я пришла с подружкой на концерт во Дворце спорта и получила все автографы", "Все красавцы! Как летит время! Жаль, нельзя ничего остановить, продлить, вернуть", "Легендарная группа", "Уау, какое шикарное фото, словно современный снимок! Очень стильно! Все красавцы", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2111382-legendarnaya-gruppa-arhivnoe-foto-uchastnikov-a-studio-okunulo-v-nostalgiyu-fanatov/

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