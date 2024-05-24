"У меня здесь нет друзей, лишь коллеги": Бейбит Корган рассказал о шоу-бизнесе

Казахстанский исполнитель Бейбит Корган признался в программе "1001 түн", что у него нет друзей в отечественном шоу-бизнесе, есть лишь коллеги по сцене, передает NUR.KZ.

"На мой взгляд, в искусстве не бывает дружбы. Наверное, есть такие, кто лишь демонстрирует дружбу напоказ. У меня нет друзей в искусстве, лишь коллеги.

Все мы люди, мы не родились артистами. Человеку присущи зависть, соперничество, вместо того, чтобы поддержать, иной раз отмахиваются. Есть и такие, кто оттягивает назад", - рассказал Бейбит.

На вопрос, ревнует ли артист сцену, когда видит молодых исполнителей, он ответил, что никогда такого чувства не испытывал.

"Сцена - это не моя собственность, чтобы я проявлял ревность. Я тоже выхожу на сцену тогда, когда этого хочу, пусть уже не так часто", - признался Корган.