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"У меня здесь нет друзей, лишь коллеги": Бейбит Корган рассказал о шоу-бизнесе

Опубликовано:

Бейбит Корган
Бейбит Корган. Фото: instagram.com/beibitkorgan

Казахстанский исполнитель Бейбит Корган признался в программе "1001 түн", что у него нет друзей в отечественном шоу-бизнесе, есть лишь коллеги по сцене, передает NUR.KZ.

"На мой взгляд, в искусстве не бывает дружбы. Наверное, есть такие, кто лишь демонстрирует дружбу напоказ. У меня нет друзей в искусстве, лишь коллеги.

Все мы люди, мы не родились артистами. Человеку присущи зависть, соперничество, вместо того, чтобы поддержать, иной раз отмахиваются. Есть и такие, кто оттягивает назад", - рассказал Бейбит.

На вопрос, ревнует ли артист сцену, когда видит молодых исполнителей, он ответил, что никогда такого чувства не испытывал.

"Сцена - это не моя собственность, чтобы я проявлял ревность. Я тоже выхожу на сцену тогда, когда этого хочу, пусть уже не так часто", - признался Корган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2106600-u-menya-zdes-net-druzey-lish-kollegi-beybit-korgan-rasskazal-o-shou-biznese/

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