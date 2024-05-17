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"7 лет работал следователем": звезда "Раузы" Айдар Аскарбек рассказал, как пришел в кино

Опубликовано:

Айдар Аскарбек
Айдар Аскарбек. Фото: instagram.com/aidar__askarbek

Казахстанский актер Айдар Аскарбек, звезда сериала "Рауза", рассказал в программе "Жаңа түнгі студияда", как пришел в кино. Оказалось, что раньше он работал следователем, передает NUR.KZ.

В Instagram появился короткий отрывок из программы Нурлана Коянбаева. Айдар Аскарбек рассказал о том, как стал актером.

"Я работал следователем 7 лет... Потом сам принял решение, что уйду. Хотел попробовать себя в другой сфере, в предпринимательстве, развиваться далее.

Написал заявление и ушел с работы. Пару месяцев был без работы, находился в поисках, интересовался сферой бизнеса. Как-то однажды пришел в гости к тете - младшей сестре моей мамы, Баян Максаткызы. Мы пили чай.

Она была со своей подругой, которая работает кастинг-директором. За чаем они обсуждали свою работу, я ничего из этого не понимал, сидел и разговаривал со своим жезде (муж тети, старшей сестры - прим. ред.).

И тут тетя пристально на меня посмотрела и спросила, хочу ли я попробовать силы в сфере кино. Я ответил, что могу попытаться, я ведь люблю искусство. Почему бы и нет. Прошел кастинг-пробы. Все вышло удачно", - рассказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2102432-7-let-rabotal-sledovatelem-zvezda-rauzy-aydar-askarbek-rasskazal-kak-prishel-v-kino/

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