"7 лет работал следователем": звезда "Раузы" Айдар Аскарбек рассказал, как пришел в кино

Казахстанский актер Айдар Аскарбек, звезда сериала "Рауза", рассказал в программе "Жаңа түнгі студияда", как пришел в кино. Оказалось, что раньше он работал следователем, передает NUR.KZ.

В Instagram появился короткий отрывок из программы Нурлана Коянбаева. Айдар Аскарбек рассказал о том, как стал актером.

"Я работал следователем 7 лет... Потом сам принял решение, что уйду. Хотел попробовать себя в другой сфере, в предпринимательстве, развиваться далее.

Написал заявление и ушел с работы. Пару месяцев был без работы, находился в поисках, интересовался сферой бизнеса. Как-то однажды пришел в гости к тете - младшей сестре моей мамы, Баян Максаткызы. Мы пили чай.

Она была со своей подругой, которая работает кастинг-директором. За чаем они обсуждали свою работу, я ничего из этого не понимал, сидел и разговаривал со своим жезде (муж тети, старшей сестры - прим. ред.).

И тут тетя пристально на меня посмотрела и спросила, хочу ли я попробовать силы в сфере кино. Я ответил, что могу попытаться, я ведь люблю искусство. Почему бы и нет. Прошел кастинг-пробы. Все вышло удачно", - рассказал он.