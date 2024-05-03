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Imanbek записал аранжировку для клипа Службы госохраны

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Военный на фоне вертолета
Военный на фоне вертолета. Кадр из клипа: youtube.com/@sgork_official

Казахстанский музыкант и обладатель премии "Грэмми" Иманбек Зейнеков поучаствовал в создании аранжировки для клипа на песню "Рух" группы "ABYROY" Президентского оркестра СГО, передает NUR.KZ.

Информация о выходе клипа появилась в официальном Instagram-аккаунте Службы госохраны РК.

"Посвящается Дню защитника Отечества! Премьера клипа на популярную патриотическую песню "РУХ" группы "ABYROY" Президентского оркестра СГО РК. В видеоклипе описывается деятельность сил специальных и воинских структур Казахстана!" – говорится в подписи к публикации.

Режиссером выступил Еламан Буралкиев. При этом авторы отмечают, что в аранжировке композиции для клипа принимал участие Иманбек Зейкенов.

Публикация собрала несколько сотен комментариев.

"Захватывает дух, гордость за свою страну и за таких ребят", "Молодцы", "Мощь", "Сильно. Очень сильно", "Браво, ребята!" – написали пользователи.

Напомним, в марте 2021 года Иманбек Зейнеков получил премию "Грэмми". Он стал первым казахстанцем, который удостоился этой награды.

При этом Служба государственной охраны РК, как сообщается на официальном сайте, – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента РК, других охраняемых лиц и объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2095577-imanbek-zapisal-aranzhirovku-dlya-klipa-sgo-ko-dnyu-zashchitnika-otechestva/

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