"Ждите альбом": Ерке Есмахан заинтриговала возвращением в музыку

Ерке Есмахан опубликовала новый пост в Instagram, который обрадовал ее поклонников - казахстанская исполнительница намерена выпустить много новой музыки, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Бұл махаббат" попозировала в модном аутфите и поделилась новостью - она готовит свое возвращение в музыкальную индустрию после декретного отпуска.

"Не буду забывать, что я - певица, и приступлю к работе. Ждите от меня не просто новую песню, а целый альбом!" - подписала публикацию Есмахан.

Ерке также поинтересовалась у фанатов, о чем они хотят новые треки.

"Ждем песен для детей", "Давай песни о том, как любовь радует", "После песни "Жоқ-жоқ" может записать трек о том, что у тебя все есть", "С таким голосом каждая песня станет хитом", - отметили взволнованные поклонники певицы.

На прошлой неделе старший сын Ерке Есмахан отметил свой день рождения - исполнительница тепло поздравила его в соцсети.