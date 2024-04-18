"Каждая песня - хит": Дарига Бадыкова и Олжас Абай исполнили саундтрек к новому фильму

Актриса Дарига Бадыкова презентовала саундтрек к своему новому фильму, который исполнила в дуэте с коллегой Олжасом Абаем, известным также как Ochooou, передает NUR.KZ.

Творческий тандем Бадыковой и Абая полюбился зрителям не только в качестве экранной пары, но и в певческом дуэте. Вместе они исполнили песни "Сезім үшін", "Жүрек".

Теперь же вышла их новая песня "Кешірім сұрамаймын". Это саундтрек ко второму фильму Дариги Бадыковой, где она выступила не только как актриса, но и как продюсер.

"Мы исполнили песню с сердцем, надеюсь, что она дойдет и до ваших сердец", - отметила Бадыкова, поделившись отрывком песни.

Актриса отметила, что полная версия сингла уже вышла на ее официальном YouTube-канале.

"Пусть ваш дуэт еще долго нас радует, каждая ваша песня - хит", "Очень впечатлила песня, поздравляю, Дарига, Олжас", "Как вы поете! Просто огонь", - отметили фанаты.