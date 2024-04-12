"Дива": Катя Варнава предстала в образе Марлен Дитрих
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Катя Варнава вернулась на сцену - 39-летняя актриса и звезда "Comedy Woman" сыграла роль голливудской звезды Марлен Дитрих в новой театральной постановке, передает NUR.KZ.
Свое возвращение на сцену Варнава не хочет так называть - мол, "слишком пафосно".
"Но то, что я почувствовала начало нового этапа в моей жизни - это несомненно... Совершенно потрясающие эмоции, невероятный опыт. Там, на сцене, как будто бы было полное ощущение, что я проснулась от долгой спячки, которая затянулась на два с половиной года от какого-то бессилия, неуверенности в себе и непонимания. А тут прекрасные люди в меня поверили. И у нас получилось", - описала свою новую роль Екатерина.
На фотографиях и видео можно увидеть, как 39-летняя актриса перевоплотилась в голливудскую диву Марлен Дитрих.
Поклонники расхвалили образ.
"Красотка", "Шикарная голливудская звезда! Словно Марлен отправила тебе свои поцелуи и благословение сверху", "Моя любовь", "Дива", "Верю в тебя всегда", - написали в комментариях под публикацией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2083910-diva-katya-varnava-predstala-v-obraze-marlen-ditrih/