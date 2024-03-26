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Молданазар поработал над новой музыкой в студии создателя The Beatles

Опубликовано:

Галымжан Молданазар и Канат Бейсекеев
Галымжан Молданазар и Канат Бейсекеев. Фото: instagram.com/moldanazar

Солист группы "Moldanazar" Галымжан Молданазар опубликовал фото из Лондона, где он поработал в студии продюсера культовой четверки The Beatles, передает NUR.KZ.

Новая музыка Молданазара, судя по всему, будет пропитана британским "битловым" духом - казахстанскому артисту довелось поработать в Лондоне. Записывал треки Галымжан в Air Studios - музыкальной студии покойного сэра Джорджа Мартина, который прославился благодаря работе с легендарной группой The Beatles.

Галымжан Молданазар опубликовал фотографии из студии во время рабочего процесса - на одном из снимков он запечатлен вместе с казахстанским режиссером Канатом Бейсекеевым.

Поклонники в комментариях отметили, что ждут нового материала от любимого артиста.

В ноябре прошлого года Галымжан Молданазар преобразился до неузнаваемости ради роли в кино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2073585-moldanazar-porabotal-nad-novoy-muzykoy-v-studii-sozdatelya-the-beatles/

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