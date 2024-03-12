Гульмира Избасханова исполнила кавер на узбекский хит и выпустила задорный клип (видео)

Казахстанская певица Гульмира Избасханова, которая однажды побывала на шоу Андрея Малахова, выпустила клип на зажигательную песню под названием Anshi Guli, передает NUR.KZ.

Отрывком клипа Избасханова поделилась в Instagram. Исполнительница поблагодарила коллегу из Узбекистана Ozoda за возможность исполнить кавер на ее задорную песню Ko'k jiguli.

"Спасибо за красивую песню. Спасибо за доверие. Rahmat. Оцените от души", - написала Гульмира.

Гульмира отметила, что в клипе снимались ее родители, родственники и друзья, за что она им благодарна.

"Ты огонь, Гульмира", "Вам так идет дурачиться, жалко, что вы не парень", "Люблю ее, душа радуется", "Бомба", "Кавер не хуже оригинала", "Ах, как мне нравится, озорная певица", - отреагировали ее подписчики.

Отметим, что клип вышел на YouTube-канале Гульмиры Избасхановой и за несколько часов с момента публикации набрал свыше 6 тысяч просмотров.