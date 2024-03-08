Принятие себя и американская мечта: стартовало реалити-шоу JER о людях из Центральной Азии

Вышел новый выпуск JER — реалити и трэвел-шоу о людях из Центральной Азии, которые обрели дом за рубежом, исследуют мир и себя, но при этом помнят и чтят свою культуру.

В этом выпуске шоу JER ведущие: Азис, Зи и блогер Эльдана Foureyes отправились в солнечную Калифорнию, где встретились с героинями выпуска. Это сильные, интересные и амбициозные девушки — стартапер в области права Айзада Марат из Кыргызстана, танцовщица, актриса и креатор Софи Манасян из Алматы и модель Зарина Ева из Тараза. Они делятся своим невероятным опытом и строят карьеру в Лос-Анджелесе.

Девушки рассказали о сложностях, с которыми столкнулись, о принятии себя, о том, какой бывает американская мечта.

В этом и других эпизодах рассказывают об успешных людях из Центральной Азии за рубежом, раскрывая значимость нашей культуры и ценностей, которыми герои продолжают делиться далеко за пределами родины.

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