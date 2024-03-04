"Слезы на глазах": Алла Пугачева представила новую песню (видео)
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Российский шоумен Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новую песню Аллы Пугачевой. Слова Примадонна написала в соавторстве с Константином Губиным, он же создал музыку, передает NUR.KZ.
В минувшую пятницу в Сети появился первый за 16 лет альбом Аллы Пугачевой под названием "P.S." - без новых песен. На пластинку попало 20 песен, исполненных Примадонной в рамках концертов к ее 70-летию.
Пугачева призналась - о релизе альбома узнала последней. Но пообещала порадовать поклонников новой музыкой к 75-летнему юбилею.
"Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас", - обратилась к слушателям Алла Борисовна.
Первую новую песню обнародовал супруг певицы, шоумен Максим Галкин. Композицию написал Константин Губин, Примадонна также значится соавтором текста песни. Видео собрали из старых клипов Пугачевой, а также из кадров их с Галкиным семейного архива.
"Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет,
Потому что, потому что мне другой дороги нет.
Видишь крылья за спиной? Я не брошусь вниз,
Потому что я живу на бис", - поет Пугачева.
Композиция тронула сердца поклонников и коллег по шоу-бизнесу.
"Плачу", - написала телеведущая Лера Кудрявцева.
"Прекрасная песня, слезы на глазах", - поделилась эмоциями Ксения Собчак.
"В самое сердце! Алла Борисовна - красавица, отважная и талантливая, прекрасная мама! Желаю счастья и здоровья всей прекрасной семье", "Главное - быть Человеком", "Мурашки по коже и слезы на глазах. Великая Алла Борисовна! Спасибо Вам за эту песню", "Спасибо большое за Вашу песню и за то, что показываете дорогу на СВЕТ", - написали фанаты.
Накануне Пугачева публиковала обращение к поклонникам с призывом не сдаваться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2064255-slezy-na-glazah-alla-pugacheva-predstavila-novuyu-pesnyu-video/