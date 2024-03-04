"Слезы на глазах": Алла Пугачева представила новую песню (видео)

Российский шоумен Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новую песню Аллы Пугачевой. Слова Примадонна написала в соавторстве с Константином Губиным, он же создал музыку, передает NUR.KZ.

В минувшую пятницу в Сети появился первый за 16 лет альбом Аллы Пугачевой под названием "P.S." - без новых песен. На пластинку попало 20 песен, исполненных Примадонной в рамках концертов к ее 70-летию.

Пугачева призналась - о релизе альбома узнала последней. Но пообещала порадовать поклонников новой музыкой к 75-летнему юбилею.

"Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас", - обратилась к слушателям Алла Борисовна.

Первую новую песню обнародовал супруг певицы, шоумен Максим Галкин. Композицию написал Константин Губин, Примадонна также значится соавтором текста песни. Видео собрали из старых клипов Пугачевой, а также из кадров их с Галкиным семейного архива.

"Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет,

Потому что, потому что мне другой дороги нет.

Видишь крылья за спиной? Я не брошусь вниз,

Потому что я живу на бис", - поет Пугачева.

Композиция тронула сердца поклонников и коллег по шоу-бизнесу.

"Плачу", - написала телеведущая Лера Кудрявцева.

"Прекрасная песня, слезы на глазах", - поделилась эмоциями Ксения Собчак.

"В самое сердце! Алла Борисовна - красавица, отважная и талантливая, прекрасная мама! Желаю счастья и здоровья всей прекрасной семье", "Главное - быть Человеком", "Мурашки по коже и слезы на глазах. Великая Алла Борисовна! Спасибо Вам за эту песню", "Спасибо большое за Вашу песню и за то, что показываете дорогу на СВЕТ", - написали фанаты.

Накануне Пугачева публиковала обращение к поклонникам с призывом не сдаваться.