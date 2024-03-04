Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Слезы на глазах": Алла Пугачева представила новую песню (видео)

Опубликовано:

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российский шоумен Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новую песню Аллы Пугачевой. Слова Примадонна написала в соавторстве с Константином Губиным, он же создал музыку, передает NUR.KZ.

В минувшую пятницу в Сети появился первый за 16 лет альбом Аллы Пугачевой под названием "P.S." - без новых песен. На пластинку попало 20 песен, исполненных Примадонной в рамках концертов к ее 70-летию.

Пугачева призналась - о релизе альбома узнала последней. Но пообещала порадовать поклонников новой музыкой к 75-летнему юбилею.

"Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас", - обратилась к слушателям Алла Борисовна.

Первую новую песню обнародовал супруг певицы, шоумен Максим Галкин. Композицию написал Константин Губин, Примадонна также значится соавтором текста песни. Видео собрали из старых клипов Пугачевой, а также из кадров их с Галкиным семейного архива.

"Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет,

Потому что, потому что мне другой дороги нет.

Видишь крылья за спиной? Я не брошусь вниз,

Потому что я живу на бис", - поет Пугачева.

Композиция тронула сердца поклонников и коллег по шоу-бизнесу.

"Плачу", - написала телеведущая Лера Кудрявцева.

"Прекрасная песня, слезы на глазах", - поделилась эмоциями Ксения Собчак.

"В самое сердце! Алла Борисовна - красавица, отважная и талантливая, прекрасная мама! Желаю счастья и здоровья всей прекрасной семье", "Главное - быть Человеком", "Мурашки по коже и слезы на глазах. Великая Алла Борисовна! Спасибо Вам за эту песню", "Спасибо большое за Вашу песню и за то, что показываете дорогу на СВЕТ", - написали фанаты.

Накануне Пугачева публиковала обращение к поклонникам с призывом не сдаваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2064255-slezy-na-glazah-alla-pugacheva-predstavila-novuyu-pesnyu-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.