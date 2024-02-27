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"Смысл совсем иной": Керменбаев разъяснил, что в его песне нет пропаганды отказа от замужества

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Певец Нуржан Керменбаев
Певец Нуржан Керменбаев: Instagram.com / nurzhan_kermenbayev

Казахстанский артист Нуржан Керменбаев, презентовавший трек Qazaqsha Disco, объяснил, что песня вовсе не призывает девушек отказываться от замужества, как подумали некоторые, передает NUR.KZ.

В новой зажигательной песне Керменбаева Qazaqsha Disco есть строки "Күйеуге тиме" дей ме әлде?" - "Может быть кто-то говорит тебе: "Не выходи замуж"?".

Певец записал видео, где объяснил, что в песне вовсе нет посыла игнорировать замужество, как подумали некоторые.

По словам артиста, фразу из песни поняли неправильно.

"Девушки, обязательно выходите замуж! Будьте семейными. Завести семью, я думаю, это одна из главных целей девушек и парней тоже.

Мы никогда не пропагандировали такую мысль, не говорили нигде, чтобы девчата не выходили замуж.

По задумке автора песни, парень делает предложение девушке, однако она мешкает с решением.

И тогда парень строит догадки: "Может быть, тебе кто-то говорит, чтобы ты не выходила замуж?". Но вы это поняли по-другому, хотя смысл песни совсем иной", - рассказал Нуржан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2063236-smysl-sovsem-inoy-kermenbaev-razyasnil-chto-v-ego-pesne-net-propagandy-otkaza-ot-zamuzhestva/

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