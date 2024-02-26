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"Есть еще порох": Али Окапов показал хореографию для нового клипа (видео)

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Али Окапов готовит к выходу клип на свою новую песню "OZGESHE". Музыкант показал видео с репетиции в Instagram - поклонников ждут зажигательные танцы, передает NUR.KZ.

Али Окапов снова будет танцевать - обладатель ордена "Құрмет" готовит к выходу новый клип на свою недавно вышедшую песню "OZGESHE". Музыкант решил приоткрыть завесу тайны и показал отрывок танцевальной связки - видео, заснятое в ходе репетиции с полдюжиной танцоров, Окапов выложил в Instagram.

Дату выхода клипа Али не сообщил, но сказал, что премьера состоится скоро.

"Видео почти готово! Совсем чуть-чуть осталось подождать. А пока мою песню можно послушать на всех цифровых площадках", - подписал пост Окапов.

Поклонники казахстанского артиста обсудили увиденное в комментариях.

"Урааа!", "Так классно", "Вайбы Джастина Тимберлейка", "Хорош", "Ууу, что творит этот малыш", "Есть еще порох в пороховницах", "Али, классно двигаешься в танце", "Отлично, вперед", - написали фанаты под видео.

В день рождения сына Окапов с семьей улетели отдыхать во Вьетнам - теплое видео с океанариума оценили пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2062974-est-esche-poroh-ali-okapov-pokazal-horeografiyu-dlya-novogo-klipa-video/

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