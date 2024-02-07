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Джеймс Кэмерон запланировал шестую и седьмую часть "Аватара"

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Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Джеймс Кэмерон заявил, что у него уже есть планы на шестую и седьмую часть фильмов "Аватар". При этом третья часть планируется к выпуску только в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на People.

69-летний канадский режиссер рассказал о планах по развитию франшизы "Аватара" на несколько фильмов вперед. "Аватар-3" еще не появился в кинотеатрах, но планы Кэмерона идут далеко.

В эксклюзивном интервью People на 51-й ежегодной церемонии вручения премии Saturn Awards в Лос-Анджелесе Джеймс Кэмерон поделился новостями о развитии популярной кинофраншизы.

"Мы полностью написали сценарий к пятому фильму, и у меня есть идеи для шестого и седьмого фильма, хотя я, вероятно, передам эстафету на этом этапе. Все-таки мы не бессмертны. Но мы наслаждаемся тем, что делаем. Мне посчастливилось работать с замечательными людьми", - рассказал режиссер.

Релиз третьего фильма "Аватар" запланирован на 2025 год, в то время как четвертая часть может появиться в кинотеатрах четыре года спустя. Что касается "Аватар-5", то его планируют выпустить в 2031 году.

Вторую часть "Аватара" перевели на казахский - режиссер дубляжа рассказывал, как это было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2059560-dzheyms-kemeron-zaplaniroval-shestuyu-i-sedmuyu-chast-avatara/

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