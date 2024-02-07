"Годы моей юности": Алика Смехова показала кадры из фильма, снятого с ее участием в Алматы

55-летняя советская и российская актриса театра и кино Алика Смехова показала кадры из фильма "Женщина дня", в котором она снималась в юные годы в Алматы, передает NUR.KZ.

"Мне 21. Кадры из фильма "Женщина дня". "Казахфильм", 1989 год… Кстати, сейчас огромный успех у сериала "Слово Пацана", а в этом фильме сквозная история вот такого пацана, да и снимался он как раз в эти годы - годы моей юности", - написала Алика.

В карусели актриса разместила кадры из фильма. Отметим, что Алика сыграла главную роль в фильме Александра Баранова и Бакытжана Килибаева.

Ее героиня Александра никак не может определиться в жизни, случайно к ней в квартиру попадает парень, который скрывается от бандитов. Съемки картины проходили в Алматы.

"Прекрасная! Нежная", "Я помню тебя тогда!", "В это фильме такая пронзительная песня. Вы ее пели. Очень хороший фильм", "Прекрасный фильм, вы в этом фильме просто невероятно красивая, а какие виды старой Алматы, в парке Горького, когда снимали сцену в кафе, мой папа сидел за соседним столиком и до сих пор вспоминает вас и съемки фильма", "Любимый фильм, очень просто снят, без пафоса и графики, как сейчас привыкли и, конечно, музыка", - окунулись в ностальгию фанаты.