Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Годы моей юности": Алика Смехова показала кадры из фильма, снятого с ее участием в Алматы

Опубликовано:

Алика Смехова
Алика Смехова. Фото: instagram.com/alika_smekhova

55-летняя советская и российская актриса театра и кино Алика Смехова показала кадры из фильма "Женщина дня", в котором она снималась в юные годы в Алматы, передает NUR.KZ.

"Мне 21. Кадры из фильма "Женщина дня". "Казахфильм", 1989 год… Кстати, сейчас огромный успех у сериала "Слово Пацана", а в этом фильме сквозная история вот такого пацана, да и снимался он как раз в эти годы - годы моей юности", - написала Алика.

В карусели актриса разместила кадры из фильма. Отметим, что Алика сыграла главную роль в фильме Александра Баранова и Бакытжана Килибаева.

Ее героиня Александра никак не может определиться в жизни, случайно к ней в квартиру попадает парень, который скрывается от бандитов. Съемки картины проходили в Алматы.

"Прекрасная! Нежная", "Я помню тебя тогда!", "В это фильме такая пронзительная песня. Вы ее пели. Очень хороший фильм", "Прекрасный фильм, вы в этом фильме просто невероятно красивая, а какие виды старой Алматы, в парке Горького, когда снимали сцену в кафе, мой папа сидел за соседним столиком и до сих пор вспоминает вас и съемки фильма", "Любимый фильм, очень просто снят, без пафоса и графики, как сейчас привыкли и, конечно, музыка", - окунулись в ностальгию фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2059557-gody-moey-yunosti-alika-smehova-pokazala-kadry-iz-filma-snyatogo-s-ee-uchastiem-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.