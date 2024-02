Селин Дион покажет жизнь с неизлечимой болезнью в новом документальном фильме

55-летняя канадская певица Селин Дион анонсировала выход документального фильма, посвященного своей карьере и жизни с неизлечимым недугом, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт артистки.

Селин Дион готова рассказать и показать свое прошлое и настоящее: исполнительница хита "My Heart Will Go On" выпустит документальный фильм "Я: Селин Дион".

В полнометражной картине артистка поделится откровениями о борьбе с неизлечимым недугом - синдромом мышечной скованности. Документальный фильм также приоткроет завесу тайны над личной жизнью легендарной певицы - от посещения ее модного концертного гардероба до посещения студии звукозаписи. Съемки велись больше года - режиссером стала номинантка на премию "Оскар" Ирен Тейлор. Фильм будет доступен более чем в 240 странах и территориях по всему миру.

"Последние пару лет для меня были настоящим испытанием. Мне пришлось пройти большой путь - от получения диагноза до того, как научиться жить с ним и управлять им, но не позволять ему диктовать мою жизнь.

Пока я пытаюсь восстановиться, чтобы вернуться на сцену, я поняла, как сильно мне этого не хватает. Я решила задокументировать эту часть своей жизни, чтобы пролить свет на это малоизвестное заболевание, чтобы помочь тем, у кого такой же диагноз, как и у меня", - говорит Селин Дион.

За свою 40-летнюю карьеру Дион продала более 250 миллионов альбомов, выиграла "Евровидение", завоевала пять премий "Грэмми" и два "Оскара".

В 2021 году Селин пришлось отменить концертную резиденцию в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. В декабре 2022 года певица мужественно рассказала о продолжающейся борьбе с синдромом мышечной скованности, что в конечном итоге привело к отмене ее мирового турне "Courage".

В ноябре минувшего года артистка впервые за долгое время появилась на публике.