Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Как кот Клаудии Шиффер затмил всех звезд на премьере фильма "Аргайл"

Опубликовано:

Клаудия Шиффер и Чип. Фото
Клаудия Шиффер и Чип. Фото: Henry Nicholls/AFP via Getty Images

Таких голливудских звезд, как Сэмюэль Л. Джексон, Брайс Даллас Ховард и Генри Кавилл, непросто отодвинуть на второй план, но на премьере фильма "Аргайл" их затмил Чип - кот супермодели Клаудии Шиффер.

На вторых ролях в тот вечер оказались и такие знаменитости, как Дуа Липа, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон и Брайс Даллас, тоже пришедшие на премьеру шпионской комедии "Аргайл" на Лестер-сквер в Лондоне.

Шиффер принесла Чипа, поскольку он тоже снялся в фильме, поставленном ее мужем, и кот, которому не привыкать к популярности, привлек все внимание фотографов, операторов и просто журналистов.

Актерский состав
Актерский состав. Фото: Eamonn M. McCormack/Getty Images for Universal Pictures

У Чипа 13 тыс. подписчиков в инстаграме, и, само собой, там тоже появились фотографии с этой премьеры, которая состоялась 24 января.

Чипа можно было рассмотреть через выпуклый пластиковый иллюминатор в рюкзаке с фирменными для фильма узорами в виде ромбов.

Такие рюкзаки изготавливаются на заказ – специально для безопасной транспортировки кошек.

Исполнительницы женских ролей в фильме "Аргайл"
Исполнительницы женских ролей в фильме "Аргайл". Фото: John Phillips/Getty Images for Universal Pictures

Чип сидел в рюкзаке, словно космонавт в ракете перед стартом, но никуда, конечно, не стартовал.

Неясно даже, о чем он думал. Возможно, о том, что если глаза красивые и внешность привлекательная, не такое это, оказывается, и сложное дело - стать звездой современного кино.

Режиссер фильма Мэттью Вон и Клаудия Шиффер женаты с 2002-го года.

В фильме Чип играет роль Алфи, кота, принадлежащего автору шпионских романов Элли (актриса Брайс Даллас Ховард).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2057714-kak-kot-klaudii-shiffer-zatmil-vseh-zvezd-na-premere-filma-argayl/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Крушение Ил-76 в Белгородской области: что заявил Зеленский и власти Украины Госдума одобрила в первом чтении конфискацию за «фейки». Кому и чем угрожают поправки в УК РФ В Башкирии приговор активисту привел к столкновениям с полицией. Что известно
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.