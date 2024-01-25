"Не умею быть слабой на людях": Тина Кароль в чувственном образе анонсировала новую песню

Тина Кароль выпустила новую песню на украинском языке. Трогательную балладу она называет "зеркалом души". На фотографиях для анонса певица позирует в платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Новая песня 39-летней украинской поп-дивы получила название "Троянди" (с укр. "розы" - прим. ред.). Чувственную балладу сама Тина назвала "зеркалом души".

"Моя новая песня - зеркало души и исповедь. Я не умею быть слабой на людях, а в песнях да, я беззащитна.

Пусть меня судят все, кто меня не любит. Я все равно рядом, я везде", - пишет Кароль.

Анонс Тина сопроводила не менее чувственными черно-белыми снимками. Артистка запечатлелась в черном платье с глубоким декольте и вырезами по бокам.

Портал 24СМИ называет Кароль "ярчайшей звездой украинской эстрады". Артистка активно занимается благотворительной деятельностью, дает концерты, на которые приходит многотысячная армия поклонников, и становится лицом крупных брендов. Она удостоена звания народной артистки Украины.

Певица обрела всенародное признание в 2005 году после участия в популярном песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале. В 2006 году Тина Кароль представила Украину на популярном конкурсе "Евровидение". Зажигательное исполнение композиции "Show me your love" с элементами украинского фольклора помогли певице занять 7 место.